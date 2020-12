Espírito Santo ultrapassa marca de 200 mil contaminados por coronavírus neste domingo (6)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 128

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo ultrapassou, neste domingo (6) a marca de 200 mil pessoas diagnosticadas com novo coronavírus (Covid-19) até o momento. O dado consta no Painel Covid-19 publicado nesta tarde.

Ao todo foram registrados 200.257 casos confirmados e 4.397 vidas perdidas em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia no Estado, no mês de março. Nas últimas horas, foram contabilizadas pela secretaria durante as últimas 24 horas, 1.310 novos casos e 12 mortes.

Dos pacientes que testaram positivo para o vírus, 183.213 são considerados curados da enfermidade e os casos suspeitos totalizam 172.426, com uma taxa de letalidade de 2,2%.

De acordo com a atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os cinco municípios com mais casos são: Vila Velha (28.907), Serra (25.656), Vitória (24.927), Cariacica (17.874) e Linhares (9.617).

