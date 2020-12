ES registra 1.448 novos casos e 13 mortes por Covid-19 em 24h

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 63

O número de casos do novo coronavírus continua subindo no Espírito Santo. Em 24 horas, o Estado registrou 1.448 novas infecções e 13 mortos. Até o momento, o Estado contabiliza 4.928 óbitos e 238.426 infectados. Os números foram divulgados neste sábado (26), por meio do Painel Covid-19, do Governo do Estado.

O município com mais casos é Vila Velha, que soma 32.882 pessoas infectadas. Também na cidade há o maior número de óbitos: 694. Em seguida vem Serra (29.910 infectados e 636 mortos), Vitória (28.126 infectados e 585 mortos), Cariacica (20.365 infectados e 592 mortos), Linhares (11.771 infectados e 168 mortes) e Cachoeiro de Itapemirim (11.669 infectados e 246 mortes).

