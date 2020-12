ES anuncia compra de 440 mil doses da Coronavac para imunizar profissionais da saúde e da segurança

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 247

Em nota divulgada à imprensa na tarde desta quinta-feira (10), o governo do Espírito Santo anunciou que foi formalizada uma consulta ao Instituto Butantã sobre a disponibilidade de 440 mil doses de vacinas necessárias para vacinar todos os trabalhadores da saúde e da segurança pública no estado do Estado.

Segundo o comunicado, o ES participa da mobilização nacional pela garantia de vacina contra a Covid-19 suficiente para imunizar a população brasileira até 2021 e, no processo de mobilização, foi apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo a possibilidade de disponibilizar vacinas suficientes para que os trabalhadores da saúde e da segurança pública do Espírito Santo fossem imunizados pela vacina produzida pelo Instituto Butantã.

Nesta quinta, foi formalizada uma consulta ao Instituto Butantã sobre a disponibilidade das 440 mil doses de vacinas, e o governo do Espírito Santo tomará todas as medidas possíveis para viabilizar vacinas para todos os capixabas.

