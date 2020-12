Elx, delx ou nilu: projeto proíbe linguagem neutra em materiais didáticos e editais de concursos do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 19

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) proíbe o uso da chamada “linguagem neutra” em materiais didáticos, na grade curricular e nos editais de concursos do Espírito Santo. Isso significa que esses itens não poderão modificar as palavras com o de uma vogal ou letra neutra – como “e” e “x” – para referir-se a todos, sem especificação de gênero.

A linguagem neutra também vem sendo usada em referência a pessoas não binárias, que não têm identificação com o gênero biológico masculino, designado pela vogal “o”, nem feminino, designado pela vogal “a”.

Para o autor do projeto, o deputado Capitão Assunção (Patri), o uso da língua portuguesa fora da norma culta estabelecida subverte a lógica do ensino, e a “linguagem neutra” atenderia “a uma pauta ideológica específica que tenta segregar ainda mais as pessoas. Logo, tal linguagem em absolutamente nada contribui para o desenvolvimento estudantil do aluno”, conclui o deputado.

Tramitação

O projeto foi lido em Plenário no dia 25 de novembro e enviado para análise das comissões de Justiça, Cidadania, Educação e Finanças.

