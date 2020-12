Drogas são apreendidas em ação da PM com cão Messi em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 70

Nesta segunda-feira (7), a Polícia Militar apreendeu drogas em um local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, na rua Jorge Severino Barbosa, no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, por volta das 11h, a equipe da Força Tática, juntamente com o K9 do 9º BPM, deslocou até o local onde foi possível realizar a abordagem a um adolescente que fugiu jogando no chão três buchas de maconha, R$ 167,00 reais em dinheiro e uma bucha de maconha.

Com a ajuda do cão Messi, foram localizados em três pontos distintos o total de 36 buchas de maconha e 37 pedras de crack. O material foi entregue na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para as providencias cabiveis.

