Domingo (6) de pancadas de chuva; confira a previsão do tempo em Cachoeiro e outros municípios do Sul do ES

O domingo (6) começa com previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva em grande parte dos municípios do Sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20ºC e 29ºC.

No litoral, em Anchieta, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Os ventos podem chegar a 31 km/h no balneário. A temperatura atinge entre 22ºC e 30ºC.

Na região do Caparaó sol com muitas nuvens. Em Iúna, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam 19ºC para a mínima e 31ºC para a máxima.

Dia chuvoso, com fortes pancadas de chuva é a previsão do tempo para Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. A temperatura mínima pode atingir 16ºC e a máxima 25ºC.

