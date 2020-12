Dito é diplomado prefeito de Muniz Freire pela Justiça Eleitoral 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 27

O juiz eleitoral, Marcelo Mattar Coutinho, da 19ª Zona Eleitoral, nomeou nesta quarta-feira (16), por meio da Diplomação feita por videoconferência, o prefeito eleito Gesi Antônio da Silva Júnior (PTD), o Dito, que assume o Executivo de Muniz Freire a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

A solenidade é a última etapa executada pela Justiça Eleitoral nas eleições. A Diplomação garante que os políticos eleitos estão aptos para assumir e exercer os mandatos. Com a pandemia do novo coronavírus, o evento que todos os anos acontece presencialmente, desta vez, será de forma virtual, como ocorreu com Dito.

Sobre Dito

Vereador por dois mandatos, pela primeira vez, Dito, que é técnico agrícola, venceu as eleições para prefeito na cidade. Ele teve 54,14% dos votos válidos, confirmando a preferência do eleitorado nas pesquisas que antecederam a votação no município.

