“Diferente de quatro anos atrás, a casa está arrumada”, disse o prefeito de Ibatiba durante diplomação

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 23

Advertisement

Advertisement

O prefeito reeleito em Ibatiba, Luciano Pingo (Republicanos) foi diplomado na tarde desta quarta-feira (16). Ele é o primeiro gestor da história da cidade de cumprirá um segundo mandato consecutivo.

Continua depois da publicidade

Pingo relembrou os últimos quatro anos de mandato e fez um retrospecto, ressaltando ter a certeza de que sua gestão fez um bom trabalho, com muito esforço “para reerguer a cidade”.

“Travamos lutas difíceis, sacrificamos muitas coisas, principalmente os momentos em família e de lazer, mas sei que valeu a pena porque conseguimos construir colunas de sustentação fortes para edificar o nosso lar com responsabilidade. Diferente de quatro anos atrás, a casa está arrumada, limpa, organizada e por isso, a sensação que estou sentindo é de paz”, disse o prefeito reeleito.

Luciano Pingo afirma que sempre tem o frio na barriga, por conta do peso da responsabilidade. “Só que dessa vez, eu confesso, tudo que estou vivendo está sendo muito diferente. Ibatiba é uma cidade que nasceu para ser importante, para ter um papel de destaque no desenvolvimento do nosso Estado, desta forma, vamos continuar respeitando a nossa história. Quero modernizar o funcionamento de nosso município, mas sem ferir as suas tradições. Ibatiba é uma cidade viva, dinâmica e que não para de se transformar. A partir de hoje a minha atenção será redobrada e o zelo será ainda maior”.

Continua depois da publicidade

Em sua diplomação, Pingo reafirmou que será incansável nos próximos quatro anos para cumprir os compromissos que assumiu com a população.

“Sei que não vai ser fácil, mas uma coisa eu afirmo a vocês: nunca tive medo de desafios. Muito pelo contrário, eles sempre me fizeram avançar. Nunca prometi soluções milagrosas e nem criei falsas expectativas. Meu lema sempre foi trabalhar com dedicação, comprometimento e lealdade”, finalizou o prefeito reeleito.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.