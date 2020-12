Dia será de poucas nuvens e máxima de 36 °C nesta quinta (17) no Sul capixaba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 7

Advertisement

Advertisement

Quinta-feira (17) de poucas nuvens e calor no Espírito Santo. Possibilidade de chuva rápida no começo do dia apenas no litoral norte do Estado. Tempo aberto nas demais áreas, sem expectativa de chuva. Os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral sul capixaba, segundo o Incaper.

Continua depois da publicidade

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor. Não chove e o vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 30 °C.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.