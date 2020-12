Dia Nacional das Apaes é comemorado nesta sexta-feira (11) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 7

Nesta sexta-feira (11), será comemorado o Dia Nacional das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), uma instituição que visa promover a atenção integral aos portadores de deficiência intelectual, múltipla e Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD).

Presente no município há 51 anos, a Apae de Cachoeiro atende, atualmente, em torno de 654 pessoas. Localizada no bairro São Geraldo, a Apae do município oferece atendimentos como: Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência e suas Famílias (na área de assistência social); Atendimento Educacional Especializado -AEE (na área de educação); Fisioterapia, Equoterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Médico Ortopedista, Psiquiatra e Neurologista (na área de saúde).

“A Apae é o divisor de águas na vida da pessoa com deficiência e sua família, pois muitas dificuldades impostas pelas deficiências são superadas no trabalho conjunto da instituição. Como mãe de dois usuários da Apae, sei o quanto os serviços contribuíram e contribuem para o desenvolvimento e a inclusão social deles e sei, também, o quanto é importante termos as parcerias do governo, pessoas físicas e jurídicas para a manutenção da Apae”, expressa a presidente da Apae de Cachoeiro, Gabriely Bettini.

Nos últimos quatro anos, a instituição recebeu mais de R$ 3 milhões em recursos. A verba é proveniente das esferas públicas municipal (Prefeitura de Cachoeiro), estadual e federal. Os recursos ajudaram a melhorar a qualidade dos serviços e das instalações. Em 2019, por exemplo, com o edital de seleção do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), a Apae de Cachoeiro conseguiu climatizar 10 salas de atendimento, devido às doações direcionadas de pessoas jurídicas.

“A Apae é uma das instituições mais importantes do município, pois oferece atendimentos relevantes que ajudam a melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

“São 51 anos de muito trabalho de uma instituição que presta serviços de enorme relevância para Cachoeiro. A Prefeitura busca apoiar a Apae da melhor forma possível, transferindo recursos diretamente ou ajudando a captar em outras fontes ou por meio de parcerias”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Pandemia

A Apae de Cachoeiro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. De acordo com a coordenação da organização, neste período de pandemia provocada pela Covid-19, as atividades de Educação e Assistência Social estão sendo realizadas de modo remoto, acompanhados com exercícios entregues em casa ou enviados pela internet. Já os atendimentos de saúde acontecem presencialmente, respeitando todo o protocolo sanitário de prevenção ao coronavírus.

