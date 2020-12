Depois de meses de desafios, economia capixaba fecha 3ª trimestre com alta de 9,5%

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 23

Se o segundo semestre de 2020 foi um desafio para as economias do Espírito Santo e do Brasil, a flexibilização das medidas de combate à pandemia de Covid-19, a partir de agosto, deram um fôlego extra aos setores. Em coletiva na tarde desta sexta, representantes da Findes estimaram um crescimento de 9,5% da economia capixaba na passagem do 2° para o 3° trimestre do ano, por meio do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo (IAE-Findes).

“O terceiro trimestre foi marcado pela flexibilização das medidas e fez com que brasil e o Espírito Santo tivessem um crescimento muito grande. Os números refletem o ano atípico, com parada das atividades, reação negativa do PIB e, com a retomada, uma reação rápida e positiva”, afirma a gerente do Observatório da Indústria, Marília Gabriela.

O resultado tirou o estado da recessão técnica observada após dois trimestres consecutivos de retração. Todas as atividades econômicas do Espírito Santo contribuíram positivamente para o bom resultado do 3º trimestre, com destaque para a expansão de 19,1% da indústria. Já o setor de serviços cresceu 7,9% e o setor agropecuário apresentou desempenho estável de 0,1%. “Foi uma recuperação em V”, disse o economista-chefe da Federação e diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, no entanto, a economia capixaba apresentou queda de 4,3%, com retração de todos os grandes setores da economia – indústria, serviços e agropecuária. O destaque positivo ficou por conta da indústria de transformação que cresceu 2,2% no 3º trimestre.

E o segmento de mármore e granito, tão importante para a economia de Cachoeiro, cresceu 5,9% e contribuiu positivamente para aumento do índice. Ainda é cedo para falar num PIB capixaba positivo em 2020. Os dados, no entanto, mostram que, se a queda foi alta no segundo trimestre, a recuperação, foi contundente no terceiro. A esperança, agora, é que essa alta se repita nos últimos três meses do ano.

