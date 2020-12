Conheça os jogadores brasileiros mais respeitados no poker

Por Redação - Redação 14

Passou o tempo em que o Brasil se destacava apenas por causa dos seus jogadores de futebol no cenário esportivo mundial. Com a iminente legalização dos cassinos no país, em avaliação no Senado, os jogos de mesa e os jogos de cassino online no Brasil amadurecem e, com isso, surgem os craques brasileiros no segmento. No poker, nós já temos alguns experts que alcançaram desempenhos notáveis e entraram para o Global Poker Index, o principal ranking da modalidade.

Para selecionar os melhores jogadores de poker do Brasil, o Global Poker Index se embasa em critérios transparentes e fatores como: resultado final de cada torneio disputado, buy in e número de jogadores do evento. Se você ainda não conhece as “estrelas” do poker brasileiro, acompanhe uma breve lista com os cinco melhores jogadores:

1º – Felipe Ramos

Natural de São Bernardo, Felipe Ramos, também conhecido como Felipe “Mojave”, tem construído uma carreira invejável no poker. Quarto jogador que mais ganhou no poker brasileiro, com prêmios superiores a U$ 2,6, Felipe conquistou a maioria dos potes nas mesas dos mais prestigiados torneios mundiais.

Entre os 27 torneios mensurados pelo Global Poker Index, Felipe esteve em 8 mesas finais e durante o seu período de avaliação totalizou 47 ITMs. Não por acaso, Felipe fechou um contrato de patrocínio com uma casa de apostas que lhe oferece todo apoio e subsídio necessários para sua participação nos maiores torneios de poker do globo. Neste momento, Felipe ocupa a 96ª posição no ranking global e está focado em chegar no top 50 nos próximos anos.

2º – Rafael Moraes

Tudo começou no poker online, mas o desempenho extraordinário de Rafael Moraes logo o levou às mesas de poker “ao vivo”. Nos últimos anos, acumulou mais de 1,6 milhão de dólares participando de torneios nacionais e internacionais.

Em 2015, ele foi o terceiro colocado no Main Event do BSOP São Paulo, prêmio este que lhe trouxe projeção internacional. De lá para cá, Rafael participou do European Poker Tour, World Series of Poker, PokerStars Championship, entre outros. A melhor classificação conquistada por Rafael Moraes na tabela mundial foi o 119º lugar, mas atualmente se encontra na 150ª posição.

3º – Luiz Duarte

Por ser campeão paulista de poker, vice-campeão do Brazilian of Pokers em 2014 e Bicampeão do High Roller (CPH) em 2015, Luiz Duarte é reconhecido como um dos melhores jogadores de poker não só do Brasil, mas da América Latina. Sua participação em torneios internacionais se estende ao European Poker Tour, World Series of Poker e PokerStars Championship, dos quais sempre se classificou entre as melhores posições. Hoje, Luiz Duarte é o 4º na lista de melhores jogadores de poker do Brasil pela GPI com U$ 1,2 milhões em prêmios.

4 º Thiago Nishijima

Embora seu sobrenome seja oriental, Thiago tem origem genuinamente brasileira e foi um dos poucos a conquistar o bracelete dourado da World Series of Poker em 2015. Sua fortuna estimada em mais de 1 milhão de dólares foi conquistada com a combinação de um incrível senso estratégico e um “feeling” certeiro, diferenciais que lhe trouxeram resultados expressivos tanto no poker online como nos torneios ao vivo. Além de ter disputado a WSOP, Thiago foi finalista do Brazilian Series of Poker e da PokerStars Championship. Na classificação mundial, ele se encontra como 239º colocado, sendo que a sua melhor posição ocorreu em dezembro de 2012 quando esteve em 150º.

5º André Akkari

Considerado um “mestre” do poker, Akkari conquistou mais de 71 ITMs em suas disputas ao vivo e foi o segundo brasileiro a ganhar o tão sonhado bracelete dourado da World Series of Poker. Atualmente, o jogador já soma mais de 1,5 milhões de dólares em prêmios, sendo um dos membros oficiais da PokerStars.

Além de se dedicar ao poker profissional, André Akkari criou projetos educacionais como o TV Poker Pro e assumiu o posto de comentarista de poker no canal fechado ESPN. No ranking global, ele ocupa a 340ª posição, mas o seu melhor momento foi em fevereiro de 2016 quando alcançou a 111ª colocação.

