Confira o cronograma de limpeza anticoronavírus em Cachoeiro nesta semana

A Prefeitura de Cachoeiro segue, nesta semana, com os trabalhos de sanitização dos bairros do município, como parte das ações de combate à disseminação do novo coronavírus. A limpeza com hipoclorito de sódio é realizada em locais com maior fluxo de pessoas, como praças, prédios e equipamentos públicos, pontos de ônibus, calçadas de comércio e áreas externas de hospitais e unidades de saúde.

Nesta segunda-feira (28), a limpeza acontecerá na academia ao ar livre do bairro Vila Rica; na Pracinha do Rotary, no bairro Otton Marins; no Centro de Treinamentos de Esportes de Areia (CTEA), no Amarelo; no espaço Viva Mais na e Unidade Básica de Saúde do bairro Paraíso; na área externa do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG) e na academia ao ar livre do Baiminas.

Já na terça (29), a higienização seguirá para academia ao ar livre, Unidade Básica de Saúde e Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Alto União; academia ao ar livre do Monte Belo; Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), no Coronel Borges; e na área externa do Hospital do Aquidaban.

O serviço continuará na quarta (30) nos prédios do Conselho Tutelar e Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Monte Cristo; na Unidade Básica de Saúde do IBC; na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, no Santo Antônio; e na academia ao ar livre da Beira Rio.

Para finalizar, na quinta (31), serão contemplados o Ginásio “Theodorico de Assis Ferraço” (Ferração), no Aeroporto; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h e o Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), no Marbrasa; academia ao ar livre e Unidade Básica de Saúde do BNH de Cima; e academia e Unidade Básica de Saúde do bairro Coramara. Na sexta (1), o trabalho não será realizado devido ao feriado.

As aplicações são realizadas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18h, com o suporte de um caminhão-pipa. O uso do hipoclorito de sódio é adotado em várias cidades do país e do exterior para o enfrentamento da pandemia. Além de eliminar o coronavírus, a solução também deixa as áreas livres de outros micro-organismos causadores de doenças.

“É extremamente necessário que a população continue nos ajudando a combater este inimigo invisível, que é o coronavírus. Caso precise sair de casa, utilize a máscara, mantenha o distanciamento e, sempre que possível, higienize as mãos com álcool 70%”, explica o coordenador do Sistema de Comando em Operações (SCO) da Prefeitura de Cachoeiro, Ruy Guedes.