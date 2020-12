Confira o cronograma de limpeza anticoronavírus desta semana em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 42

O serviço de limpeza anticoronavírus, realizado pela Prefeitura de Cachoeiro desde março deste ano, segue cronograma de rotina nesta semana. Até sexta-feira (11), diversas áreas públicas, da sede e dos distritos, mais propensas a receber grande fluxo de pessoas, receberão as ações.

Nesta segunda-feira (7), o trabalho será realizado em áreas do distrito de Córrego dos Monos; na academia ao ar livre anexa ao Ginásio Poliesportivo Theodorico de Assis Ferraço, no bairro Aeroporto; nas áreas externas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h e do Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), no Marbrasa; na Unidade Básica de Saúde (UBS), na academia ao ar livre e na Superintendência regional de Saúde, no bairro Doutor Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima).

Na terça-feira (8), a higienização acontecerá no bairro Alto União, na UBS, Cras e academia ao ar livre; no bairro Monte Belo, na academia ao ar livre; no bairro Baiminas, nas áreas externas do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes e da academia ao ar livre; na Unidade Básica de Saúde do Amaral; e no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), no Coronel Borges.

O serviço continuará na quarta (9), nas áreas externas do Hospital Evangélico de Cachoeiro e da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), no bairro Ferroviários; Hospital do Aquidaban; na academia ao ar localizada na avenida Beira Rio, no Guandu; na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, no Santo Antônio; na academia ao ar livre do bairro Vila Rica; e na Secretaria Municipal de Administração (Semad), no Centro.

Na quinta-feira(10), receberão a limpeza os hospitais Santa Casa de Misericórdia e Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa); a academia ao ar livre do bairro Paraíso; a quadra de areia do bairro Amarelo; Farmácia Municipal e a Dataci, no Centro.

Por fim, na sexta-feira (11), serão higienizados os distritos de Gironda e Soturno, a Unidade de Saúde do Village da Luz e o bairro Praça da Bandeira.

As aplicações são realizadas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18h, com o suporte de um caminhão-pipa. O uso do hipoclorito de sódio, produto aplicado na limpeza, é adotado em várias cidades do Brasil e do exterior para o enfrentamento da pandemia. Além de eliminar o coronavírus, a solução também deixa as áreas livres de outros micro-organismos causadores de doenças.

“Esta ação é importante para que a gente possa diminuir a incidência de contágio do coronavírus, mas também precisamos da colaboração da população. Quem puder, fique em casa. Se sair, utilize a máscara e, sempre que possível, higienize as mãos. Este é um trabalho importante, dentre tantos outros, durante o combate contra um inimigo invisível”, explica o coordenador do Centro de Comando Operacional para combate à pandemia e secretário de Segurança de Cachoeiro, Ruy Guedes.

