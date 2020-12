Confira as 69 oportunidades de estágio do IEL-ES na Grande Vitória

VAGA Nº 105059 (2 VAGAS)

EMPRESA DO RAMO DE ELETROMECÂNICA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 18h30

Benefícios: R$ 450,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105450

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 7h às 14h (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 195,00/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105752

SEBRAE

JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 8h30 – 14h30

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte integral + Auxílio Alimentação em dinheiro R$ 450,00

Local: Enseada do Suá – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105677

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 7h às 14h (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,20/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105835

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 7h às 14h (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,20/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105968

INDÚSTRIA DO RAMO DE RETENTORES

PUBLICIDADE E PROPAGANDA OU MARKETING

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 9h às 16h (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106168

CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h às 18h

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106237

CÂMARA DE DIRIGENTES

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h – 14h

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106224

EMPRESA DE COMUNICAÇÃO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA E JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 14h – 18h

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Itapoã – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106247

CONSELHO REGIONAL

TÉCNICO EM: ELETROTÉCNICA/ MECÂNICA/ AUTOMAÇÃO/ EDIFICAÇÕES/ INSTRUMENTAÇÃO/ GEOPROCESSAMENTO/ ESTRADAS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 09h – 13h

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60 Auxílio Transporte

Local: Santa Helena – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106248

CONSELHO REGIONAL

TÉCNICO EM: ELETROTÉCNICA/ MECÂNICA/ AUTOMAÇÃO/ EDIFICAÇÕES/ INSTRUMENTAÇÃO/ GEOPROCESSAMENTO/ ESTRADAS/ LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h – 17h

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60 Auxílio Transporte

Local: Santa Helena – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106149

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106020

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h45 às 12h00 (15 minutos de intervalo)

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106016

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106012

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 17h45

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106070

SESI – PORTO SANTANA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 6h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106069

SESI – PORTO SANTANA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 6h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106013

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 6h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106023

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 7h às 12h

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106025

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h40 às 17h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106072

SESI – SEDE

TI SUPERIOR – Sistema da Informação/ Análise de Sistema, Engenharia da Computação/ Ciência da Computação

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta –8h às 15h (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 760,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Avenida Nossa Senhora da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106024

EMPRESA DISTRIBUIDORA

PUBLICIDADE E PROPAGANDA OU MARKETING

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 9h às 16h (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,80/dia de Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Dom Bosco – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106261

INDÚSTRIA

TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 2º período

Horário: Segunda a Sexta – 8h às 15h (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Carapina Grande – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106260

INDÚSTRIA

ENGENHARIA ELÉTRICA e ENGENHARIA MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 8h às 15h (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Carapina Grande – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106254

CESAN

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h – 17h

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 106124

CESAN

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 8h – 12h

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra