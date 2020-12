Comércio de Cachoeiro poderá funcionar até às 22h no próximo domingo

Por Redação - Redação 66

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim autorizou todos os estabelecimentos comerciais do município a funcionarem até às 22h no próximo domingo (20), excepcionalmente. A medida visa contribuir para a venda de produtos no comércio da cidade no último domingo antes do Natal. O decreto de autorização foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira (16).

A autorização se estende às atividades de comércio; shoppings, galerias e centros comerciais; praças de alimentação dos shoppings; e estabelecimentos de alimentação. As atividades essenciais seguirão sem restrição de horário. Já casas de shows, boates e assemelhados continuam proibidos.

Valer ressaltar que os estabelecimentos precisam continuar seguindo as determinações sanitárias para cada setor e os consumidores devem contribuir, respeitando as medidas de combate à Covid-19.

