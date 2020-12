Chuva de granizo é registrada em Irupi; outros municípios têm alerta

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 617

Advertisement

Advertisement

O tempo quente a abafado deste sábado (19) provocou pancadas de chuva em diversas cidades do Sul do Espírito Santo. Em Irupi, na região do Caparaó foi registrado queda de granizo no final da tarde. Um alerta emitido neste sábado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) inclui outras 19 cidades que pode ocorrer o fenômeno, além de tempestade com vendaval até ás 23h59 de hoje.

Continua depois da publicidade

De acordo com moradores de Irupi, o fenômeno desta tarde durou entre 30 e 40 minutos e ocorreu na região central do município. Internautas registraram a chuva de granizo que parecia neve no quintal. Não houve registro de prejuízos.

Veja as cidades sob alerta do Inpe:

Alegre

Apiacá

Continua depois da publicidade

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Advertisement

Continua depois da publicidade

Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.