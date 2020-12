Carro desgovernado derruba muro e invade casa em Anchieta

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 88

Advertisement

Advertisement

Um carro desgovernado derrubou um muro e invadiu uma casa no bairro Recanto do Sol, em Anchieta, na madrugada desta quinta-feira (31). Parte da residência ficou destruída. De acordo com a Polícia Militar, o condutor era um advogado que teve escoriações leves. A casa atingida estava vazia.

Continua depois da publicidade

Ainda de acordo com os militares, o acidente aconteceu por volta das 3h10. Após a colisão, o motorista conseguiu sair do carro, uma Mercedes, andou alguns metros e caiu. O Samu foi acionado e ele encaminhado para atendimento médico, mas recusou o serviço, assim como se negou a fazer o teste do bafômetro. O condutor tinha sinais de embriaguez, segundo a PM, e com ele foi encontrado um cigarro de maconha.

Ele foi encaminhado à Delegacia Regional em Guarapari para prestar esclarecimentos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.