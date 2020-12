Carreta tomba na BR 262 em Conceição do Castelo e motorista fica preso às ferragens

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 271

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com sucata deixou um homem preso às ferragens na manhã desta terça-feira (22) na BR 262, em Conceição do Castelo, após o motorista perder o controle do veículo e capotar na localidade de Indaiá.

De acordo com informações, o motorista ficou gravemente ferido e precisou ser desencarcerado. Foi necessária uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Samu para realizar o atendimento a vítima. Ela foi encaminhada para um hospital na Grande Vitória.

A carreta, que seguia no sentido Belo Horizonte x Vitória, ficou caída nas margens da rodovia, debaixo da ponte próximo ao trevo que dá acesso a sede do município.

A BR 262 precisou ser parcialmente interditada, com trânsito no sistema pare e siga.

