Caminhoneiro que atropelou motociclista em Itapemirim será autuado por lesão corporal e embriaguez ao volante

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 479

O caminhoneiro acusado de atropelar um motociclista e fugir sem prestar socorro, na tarde desta sexta-feira (18), na rodovia que liga Marataízes a Itaoca, será autuado por lesão corporal e embriaguez ao volante, segundo o delegado Thiago Gomes Viana. O homem poderá pegar até cinco anos de prisão. A vítima teve escoriações e está fora de perigo.

Em depoimento prestado na Delegacia de Itapemirim, o motorista disse que não viu o motociclista, por isso não parou o veículo. Ele admitiu ainda que tinha passado a noite em um churrasco e ingeriu bebida alcóolica. O homem fez o teste do bafômetro e foi detectado teor alcoólico de 1,27 dg/l.

Testemunha

O caso ganhou grande repercussão após uma testemunha do acidente postar, em suas redes sociais, a gravação do caminhão saindo do local do acidente. Em depoimento à Polícia Civil, a testemunha disse que pediu para a esposa fazer a gravação enquanto seguia o veículo.

O homem afirmou que a moto atingida estava no acostamento e que o caminhoneiro jogou o carro para cima dele. Ele disse ainda que, próximo a Itaoca, o mesmo caminhão quase atropelou um ciclista e quase causou uma colisão com um ônibus.

