Cachoeiro volta a ser o quinto município capixaba com mais casos de Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina

Com o aumento dos casos e mortes por Covid-19 nos últimos dias, Cachoeiro de Itapemirim voltou a ocupar a quinta colocação no Estado entre os municípios com maior incidência da doença. A atualização do Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desta quarta-feira (9), mostra mais duas mortes em decorrência do novo coronavírus e outros 172 novos casos nas últimas 24 horas. A cidade totaliza 9.911 infectados e 222 mortos. Com os dados, a cidade ultrapassou Linhares, na região Norte.

De acordo com a Sesa, os cinco bairros com maior incidência da doença são: Gilberto Machado (409 casos e 2 mortes), Vila Rica (399 casos e 8 mortes), Zumbi (321 casos e 14 mortes), Aquidaban (314 casos e 19 mortes) e Paraíso (297 casos e 5 mortes).

