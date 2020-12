Cachoeiro ultrapassa os 10 mil casos de Covid-19 e registra duas mortes nas últimas 24h

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 119

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim bateu uma preocupante marca nesta sexta-feira (11). O número de casos de Covid-19 ultrapassou os dez mil. Em 24 horas, foram confirmados 89 infecções no município, somando, no total, 10.082 contaminados. Duas mortes foram registradas no período, totalizando 227 óbitos.

Continua depois da publicidade

Há ainda 7.128 suspeitos de terem se infectado com o vírus e que aguardam a confirmação. A taxa de letalidade, no município, é de 2,3%, pouco acima do percentual do Estado, que é de 2,2%. Os bairros mais afetados são Gilberto Machado, com 415 casos, Vila Rica (403), Zumbi (333), Aquidaban (322) e Paraíso (301).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.