Cachoeiro: rio Itapemirim chega a 2,87m acima do nível e Beira Rio é interditada por conta de alagamento

Cachoeiro de Itapemirim viveu, mais uma madrugada de tensão devido a elevação das águas do rio Itapemirim na madrugada desta sexta-feira (11). De acordo com a Defesa Civil do município, o nível do rio chegou a subir 2,87m acima do nível normal, mas no momento, às 7h30, já desceu para 2,60m.

Segundo informações do coordenador da Defesa Civil, Francisco Inácio Daroz, toda a equipe ficou em estado de alerta, pois se chegasse aos 3 metros, a região do bairro Coronel Borges já seria afetada. O único ponto de alagamento na cidade foi na Avenida Beira Rio, abaixo da Ponte de Ferro, mas já está sendo resolvido com drenagem. Pela manhã, o trânsito está interditado para a manutenção do local.

Daroz disse ainda que as represas de energia elétrica da região do Caparaó, informaram que as águas estão baixando com a trégua das chuvas nestes municípios, com isso as saídas de água das hidrelétricas diminuem. O coordenador informa que diante deste cenário, a tendência é que a situação seja normalizada, apesar da previsão de chuva para o Sul do Espírito Santo.

