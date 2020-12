Cachoeiro registra mais de 11,6 mil casos de Covid-19; veja os bairros mais afetados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 203

Cachoeiro de Itapemirim registrou 66 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 11.669 infectados no município. Os números foram divulgados neste sábado (26) por meio do Painel Covid-19, do Governo do Estado. O total de mortes é de 246 e taxa de letalidade permanece em 2,1%. Já o número de casos suspeitos sofreu uma ligeira queda e está em 6.286.

Os bairros mais afetados são Vila Rica (474 casos e 9 mortes), Gilberto Machado (433 casos e 3 mortes), Zumbi (395 casos e 14 mortes), Aquidaban (373 casos e 20 mortes) e Paraíso (333 casos e 5 mortes). Os números fazem parte do Painel Covid-19, do Governo do Estado, atualizado diariamente.

