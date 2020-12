Cachoeiro registra duas mortes e 47 casos de Covid-19 entre moradores de rua

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 86

Foram registrados, entre pessoas em situação de rua, mil casos do novo coronavírus no Espírito Santo entre maio e dezembro deste ano. Do total, 922 já estão curados e foram registrados 23 óbitos. Em Cachoeiro de Itapemirim, foram confirmados 47 casos e duas mortes. Os números fazem parte do relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (Caco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

Quanto ao gênero, a incidência da Covid-19 tem sido de maior impacto no grupo feminino: 526 mulheres foram contaminadas no Estado, representando 53% da somatória de casos confirmados. Entre os homens, foram 474 casos confirmados de contaminação pela Covid-19, o que representa 47% do total.

