Bombeiro que atua na 2ª Cia de Guaçuí se destaca em competição de triathlon

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 58

Além de atuar nas mais diversas atividades de salvamento e preservação da vida, os bombeiros tem participado cada vez mais de competições esportivas. Um exemplo é o cabo do Corpo de Bombeiros Heber Marcel Andrade dos Santos, que atua na 2ª Cia do 3º BPM em Guaçuí.

O militar e esportista participou no último dia 13 do XXII Triathlon do CBMES, uma competição no formato sprint que inclui distâncias de 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5k m de corrida. O evento aconteceu na Praia de Camburi, em Vitória, e Heber se destacou com bons resultados.

Na categoria 30-34 anos ele alcançou a terceira colocação na classificação geral que reuniu cerca de 140 competidores capixabas, de Minas Gerais e Rio de Janeiro, ele ficou com o 27° lugar, sendo o terceiro entre o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

“Meu objetivo no XXII Triathlon do CBMES era apenas fazer um bom tempo (próximo de 1h e 10min), mas além disso conseguir obter bons resultados. Fiquei muito feliz com essa conquista”, conta Heber.

