Área de Atenção Primária em Saúde de Cachoeiro será informatizada

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim começou a receber, nesta semana, R$ 651.768 para informatização de processos na Atenção Primária e na implantação de Prontuário Eletrônico em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O recurso faz parte de uma Portaria do Governo Federal para dar incentivo financeiro aos municípios e ao Distrito Federal na implementação de processos informatizados na Atenção Primária.

O Prontuário Eletrônico permite o envio de dados das UBS do município em tempo real para a base nacional do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).

A informatização das UBS possibilita que a inserção das demandas de especialidade dos pacientes atendidos nas unidades (solicitação de especialidades pelo sistema de regulação estadual) e o acompanhamento de pessoas com Covid-19, por exemplo, se tornem mais ágeis.

A Semus deu início à implantação do Prontuário Eletrônico, no município, no primeiro semestre deste ano. 50% das Unidades Básicas de Saúde (UBS) já trabalham com esse sistema. O incentivo financeiro federal permitirá a compra de maior estrutura de internet com fibra ótica para as unidades, além de computadores e impressoras para 100% dos consultórios médicos, de enfermagem e de odontologia da família, aprimorando o atendimento.

“A qualificação desse serviço é de extrema importância para as ações de saúde pública do município. Além da maior segurança com o armazenamento eletrônico dos dados dos pacientes, poderemos enviar, com mais rapidez, as informações para o Governo Federal, contribuindo, também, para o aumento do financiamento”, destaca a secretária municipal de Saúde em exercício, Alexandra da Penha Araújo Cruz.

“Estamos sempre trabalhando para conseguir mais recursos para investimentos em Cachoeiro. Neste período de pandemia, o aperfeiçoamento dos procedimentos, na área de saúde, se tornou ainda mais importante”, completa o prefeito Victor Coelho.

