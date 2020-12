Após melhorias, praça do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro, é reinaugurada

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

A Praça Portinari, mais conhecida como “Praça dos Macacos”, localizada no bairro Gilberto Machado, recebeu uma série de melhorias e foi reinaugurada nesta quarta-feira (23). As intervenções foram realizadas pelas secretarias municipais de Obras (Semo), Serviços Urbanos (Semsur) e Esporte e Lazer (Semesp).

Continua depois da publicidade

A parte de alvenaria foi restaurada e o local ganhou pintura, serviços de paisagismo e jardinagem. Famosa por sua grande árvore no centro, a praça agora conta, também, com brinquedos para as crianças. Foram instalados um par de gangorras e uma casa de madeira com escorregador, balanços, paredes e corda.

Além disso, foi construída uma rampa para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, fazendo com que o ambiente seja acessível para diversos moradores.

A iluminação também recebeu melhoria e, no entorno do local, foram realizados serviços de restauração de calçada e de tapa-buracos na rua onde fica a praça.

Continua depois da publicidade

“Quando me mudei para cá, no início do ano, a praça estava destruída. Hoje, temos uma praça totalmente revitalizada, bonita e iluminada, um local de lazer para as famílias e crianças. Até o comércio local lucrou com essa reforma, porque o espaço atraiu novas pessoas. Ficou linda, um novo cartão postal de Cachoeiro”, conta a moradora da região, Rosa Binotti.

“Nosso objetivo é fazer com que os cachoeirenses tenham, cada vez mais, um lugar melhor para se viver. Por isso, realizamos diversas melhorias em espaços públicos. Priorizamos a qualidade de vida dos moradores, que devem, também, ajudar a cuidar de cada espaço que é revitalizado”, frisa o prefeito Victor Coelho.

“Estamos encerrando um ano de muitos desafios, mas no qual conseguimos alcançar a meta de revitalizar 20 praças e entregar para a população. Este local tem uma linda história, que registramos na placa de homenagem ao senhores Camilo Cola e Jonas Reis e ao Dr. Vicente Paula, que plantaram e cuidaram da encantadora árvore que chama a atenção de todos que passam pela praça. Agora, é possível aproveitar os brinquedos, o espaço, e a natureza”, ressalta a secretária municipal de Esporte e Lazer, Lilian Siqueira.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.