Após interdição da Beira Rio, trânsito fica engarrafado nesta sexta (11) em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 185

Após a interdição da avenida Beira Rio, no trecho da Ponte de Ferro, na madrugada desta sexta-feira (11) devido a elevação de quase 3 metros do rio Itapemirim, o trânsito de Cachoeiro de Itapemirim fica lento e apresenta diversos pontos de engarrafamento.

Equipes da Defesa Civil e da prefeitura municipal estão no local trabalhando para resolver o alagamento. Os motoristas estão tendo que fazer uma rota alternativa, diante do desvio feito no Centro, na Praça Jerônimo Monteiro.

Entre os pontos de maior congestionamento, além do Centro, a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar também apresenta um grande fluxo de engarrafamento no trecho que vai desde o trevo da Unimed até a Avenida Aristides Campos, no trevo da Antônio Auto Peças.

