Após denúncias, PM apreende drogas, dinheiro e detém um homem em Cachoeiro

Duas ações da Polícia Militar após de núncias anônimas resultaram na apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (18), em Cachoeiro de Itapemirim. A primeira aconteceu na por volta das 20h30, na rua Pedro Vivácqua, no distrito de Itaoca.

Militares da Força Tática, ao chegarem no local, foram por dois indivíduos que empreenderam fuga, não sendo alcançados. Com o uso do cão Messi, foi possível localizar em três pontos distintos, oito buchas de maconha, 31 pinos de cocaína e 108 pedras de crack.

Mais tarde, por volta das 22h30, na rua Aldoziro Dutra, no bairro Agostinho Simonato, militares da Força Tática com apoio do serviço reservado do 9º BPM chegaram ao local das denúncias foram visto por três homens, sendo que dois deles fugiram e um foi abordado.

Com o suspeito, citado em quase todas as denúncias como principal envolvido no tráfico de drogas no local, a PM encontrou três buchas de maconha e R$ 80,00 em espécie. Após demais diligências, no quarto do abordado, foi encontrado mais seis pedras de crack e R$ 1.000,00 em dinheiro.

Os materiais apreendidos e o conduzido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para as providências cabíveis.

