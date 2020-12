Alunos da rede municipal de Cachoeiro participam do projeto Papai Noel dos Correios

Por Redação - Redação 99

Advertisement

Advertisement

Os estudantes da escola municipal “Eliseu Lofego”, em Cachoeiro de Itapemirim, participam, neste ano, do projeto “Papai Noel dos Correios”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Seme) e os Correios.

Continua depois da publicidade

Na proposta, os alunos foram incentivados a produzir cartinhas com pedidos de Natal, baseando-se nas atividades pedagógicas referentes à produção de textos e aos gêneros textuais. A forma lúdica e simbólica serviu para que os estudantes colocassem, em prática, os conteúdos estudados ao longo do ano, especialmente, os que estimulam a escrita e a leitura.

De acordo com a Seme, a ação foi um sucesso. Os pedidos acolhidos nas cartinhas serão entregues nesta segunda-feira (21), na unidade escolar. Devido à pandemia de Covid-19, a equipe da escola fará um cronograma próprio para distribuição dos presentes, para evitar aglomerações. Para isso, o gestor escolar entrou em contato com as famílias dos estudantes, fortalecendo os protocolos de saúde necessários.

“Por meio dessa parceria, é possível realizar os desejos de nossos estudantes, além de movimentar e reforçar o espírito de solidariedade, amenizando as diferenças presentes nesta época do ano”, comenta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Continua depois da publicidade

A campanha

A campanha “Papai Noel dos Correios” teve início há mais de 30 anos e possibilita uma ação de generosidade e empatia, da união entre a empresa e a sociedade. A participação de estudantes das escolas públicas no projeto começou em 2010.

Para que tudo possa se tornar realidade, os Correios contam com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas dispostos a fazer a magia do Natal acontecer. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, pode participar da campanha e fazer a alegria de uma criança. Basta comparecer a alguma agência da empresa e adotar uma cartinha.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.