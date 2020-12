Alunos da rede estadual do ES vão receber cestas básicas por mais um mês

Por Redação - Redação 335

O Governo do Espírito Santo anunciou, nesta quinta-feira (17), a entrega de mais de 115 mil cestas básicas por mais um mês aos alunos da Rede Estadual cujas famílias estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A novidade foi divulgada pelo governador Renato Casagrande e pela secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grilo, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Serão investidos R$ 9,3 milhões na aquisição dos gêneros alimentícios.

Terão direito ao benefício 115.240 alunos da Rede Estadual pertencentes a famílias registradas no CadÚnico, listagem utilizada pela Assistência Social que identifica as famílias em condição de pobreza ou extrema pobreza.

A medida é complementar ao fornecimento de cestas básicas iniciado no mês de abril, em decorrência da suspensão das aulas presenciais em toda a Rede por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Com o retorno das aulas presenciais, em outubro, a Secretaria da Educação (Sedu) não pôde mais, por imposição legal, fazer a aquisição desses alimentos.

No entanto, diante do contexto de insegurança alimentar ampliado pela pandemia, a medida visa garantir o direito à alimentação regular dos alunos mais vulneráveis. Os recursos são oriundos do Tesouro Estadual, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), e serão repassados à Sedu. Nos próximos dias, os gestores das unidades entrarão em contato com as famílias para o agendamento da retirada dos alimentos.

Em sua fala, o governador Casagrande mencionou o aumento do número de famílias que estão acessando os serviços de assistência social em função da diminuição da renda como reflexo da pandemia. “Em muitos casos, a alimentação mais equilibrada para as crianças é a servida na escola. Durante o período de fechamento das escolas, nós fizemos um trabalho para garantir a segurança alimentar desses alunos e também no caso das suas famílias. Iremos avaliar no próximo mês, a situação da pandemia e das pessoas, além de com qual formato teremos a volta às aulas. Mas uma ação como essa de hoje é importante para minorar o sofrimento das pessoas”, pontuou.

