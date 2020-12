Liverpool para no goleiro do Newcastle e tropeça de novo no Inglês

Por Estadão - Estadão 7

O torcedor do Liverpool tinha tudo para festejar uma goleada da equipe no último jogo do ano do Campeonato Inglês. Mas o duelo com o Newcastle terminou num amargo empate sem gols por causa de atuação gigantesca de Darlow, que parou o ataque do líder.

O goleiro fez uma ótima partida no St. James Park, operando milagres de frente para Salah, Mané, Firmino e cia. Foram ao menos cinco grandes defesas.

Salah saiu cara a cara no primeiro tempo e no segundo e Darlow salvou. Diante de Firmino, o goleiro fez duas intervenções impressionantes em cabeceios no fim de cada etapa. Ele ainda foi arrojado para se jogar nos pés de Mané e evitar que o Liverpool abrisse o marcador.

Apesar de enorme bombardeio, o líder isolado do Campeonato Inglês voltou a tropeçar. Vinha de um frustrante empate por 1 a 1 com o West Bromwich, no Anfield, e agora volta a desperdiçar dois pontos, mesmo atuando na casa do Newcastle.

A vantagem confortável na tabela não existe mais. Apesar de somar 33 pontos, três a mais que o Manchester United, o Liverpool ainda verá o oponente atuar antes na próxima rodada, com possibilidade de igualar sua pontuação.

O tropeço poderia ser ainda maior diante do Nescastle. Mesmo com o enorme massacre, o Liverpool quase sofreu com o ditado “quem não faz, toma”. Na reta final do jogo, Clark ganhou pelo alto e foi a vez de Alisson operar um milagre.

O Liverpool tentará recuperar o caminho das vitórias na segunda-feira, em visita ao Southampton, em jogo que Jürgen Klopp cobrará um pouco mais de capricho do time nas finalizações após dura lição em Newcastle.

