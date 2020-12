Apesar da pandemia, movimento nas estradas para o litoral já é intenso

Por Estadão - Estadão 12

Apesar do Estado de São Paulo entrar na Fase Vermelha do Plano Contra a covid no dia 1 de janeiro, a expectativa é que as estradas que levam para o litoral e o interior tenham um movimento intenso a partir desta quarta-feira, dia 30. O sistema Anchieta-Imigrantes já apresenta pontos de lentidão.

A projeção divulgada da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) para o período de festas (que inclui natal e ano novo) é de mais de 3,5 milhões de veículos nas rodovias litorâneas do Estado de São Paulo. A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, manteve a previsão de 420 e 640 mil veículos para o ano novo (baseada em dados históricos, mas que não levam em conta a pandemia).

No fim da tarde desta quarta-feira, dia 30, o movimento já era intenso no sentido litoral. O tráfego está congestionado no trecho de Serra da Imigrantes, sentido Litoral, do km 38 ao km 53, e na Baixada, na chegada à Praia Grande, do km 66 ao km 70, devido ao excesso de veículos.

A Operação Descida já entrou em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes. Agora, as duas pistas da via Anchieta e também a pista sul da Imigrantes estão disponíveis para descida até o Litoral. Para subir sentido SP, é preciso utilizar a pista norte da Imigrantes.

Já na Régis Bittencourt, o fluxo de carros até o início da noite é considerado normal. A expectativa da concessionária em relação aos dias e horários de maior movimento, baseada no histórico dos últimos anos, indicam que hoje, 30, até a meia-noite, o movimento ainda pode aumentar. Já amanhã, 31, o período de maior movimento seria das 8h às 20h.

O sistema Castelo-Raposo espera um movimento de aproximadamente 545 mil veículos neste período de réveillon. No início da noite, o motorista encontra lentidão no sentido interior, entre os kms 20 e 29.

No RodoAnel a expectativa é de um fluxo de 807 mil veículos. No início da noite desta quarta-feira, a pista sentido litoral já estava congestionada a partir da região de Embu. A Tamoios já apresenta trecho de tráfego intenso no sentido litoral.

Já na Rodovia Ayrton Senna, no sentido do interior, há lentidão do km 34 ao km 35, na alça de acesso a Itaquá. A expectativa da concessionária é que cerca de 960 mil veículos passem pela via.

Bloqueio Sanitário

Com receio de uma explosão de infecções pela covid-19, as prefeituras do litoral de São Paulo solicitaram ao governo estadual ajuda logística para impedir aglomerações e desencorajar turistas a fazer o “bate e volta” na virada.

A ideia proposta pelas prefeituras para as festas do fim de ano foi mobilizar a Polícia Militar para atuar nas orlas das cidades litorâneas, para impedir aglomerações, e criar barreiras sanitárias para inibir a chegada de turistas pontuais na Baixada Santista.

No litoral, Santos, São Vicente, Bertioga e Guarujá irão fechar as praias durante o Ano Novo. Já Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe irão manter as praias liberadas.

Redação, O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

