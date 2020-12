Cristiano Ronaldo descarta aposentadoria e fala em 'jogar por muitos anos mais'

Por Estadão - Estadão 11

Cristiano Ronaldo completa 36 anos em fevereiro. Mesmo com uma idade em que muitos jogadores abandonam os gramados, o português não quer saber de aposentadoria. Para alegria de seus fãs, o atacante da Juventus afirma que pretende “jogar por muitos anos mais”.

Dono de físico privilegiado e sempre cuidadoso com sua saúde, Cristiano Ronaldo garante que enquanto se sentir em condições de mostrar um rendimento de alto nível, não deixará de entrar em campo.

“Ainda me sinto bem, afiado e em um bom momento da minha vida”, disse o astro da Juventus e da seleção de Portugal em entrevista de vídeo. “Espero jogar muitos, muitos mais anos, mas você nunca sabe.”

Cristiano Ronaldo tem contrato com a Juventus até 2022, mas garante nem pensar em aposentadoria no fim do acordo. “Se estamos motivados, é o que importa. E Cristiano está bem agora”, enfatizou.

Além de estrela da Juventus, Cristiano Ronaldo ainda virou uma espécie de guru aos mais jovens, sempre dando conselhos. Entre as dicas, ele ressalta a importância de os companheiros curtirem o momento.

“Quando falo com os jovens, sempre digo-lhes: Aproveitem o momento, porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Algo pode acontecer na sua vida, com sua família”, afirmou.

Mesmo com o desempenho abaixo do esperado da Juventus na atual edição do Campeonato Italiano, com 10 pontos de distância do líder Milan, Cristiano Ronaldo garante que nem tudo está perdido e ainda tem confiança na busca do décimo título consecutivo da competição. “Meus olhos veem um futuro muito, muito brilhante”, disse Cristiano. “E, estou feliz com ele”, seguiu.

O sonho do atacante é não fechar a carreira sem antes Portugal erguer a taça da Copa do Mundo. “Temos de manter nossos pés no chão. Vencemos em 2016 a Eurocopa e agora queremos ganhar a Copa do Mundo”, enfatizou. “Tudo é possível, mas você tem que ser realista também.”

