Feijão é um aliado para o bom funcionamento do organismo

Muito presente no dia a dia dos brasileiros, o feijão possui nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Entre eles está o ferro, encontrado em abundância neste alimento. Entretanto, há também outros nutrientes, como cálcio e bons carboidratos, que protegem e deixam o corpo fortalecido.

Além disso, o feijão possui vitaminas do complexo B, como B1, B2 e B3. Elas são responsáveis pelo bom funcionamento do organismo, favorecendo o sistema nervoso e o desenvolvimento ósseo.

Mais benefícios

Os mais velhos costumam falar: comer feijão ajuda a crescer. Acredite, eles estão certo. As sementes possuem lisina, um aminoácido que ajuda no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Para quem pretende perder alguns quilos na balança, o feijão é um ótimo aliado. Até mesmo o seu caldo é rico em nutrientes, ajudando no consumo de um alimento nutritivo e com pouca quantidade de calorias. É importante destacar também as fibras que ajudam com o bom funcionamento do intestino.

Alimento importante, o feijão é ideal quando combinado com um cardápio equilibrado, ajudando assim na qualidade de vida. Por isso, é importante consultar um médico para a realização de exames e, consequentemente, a identificação dos nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu organismo. Lembre-se ainda de praticar atividade física regularmente.

