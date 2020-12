Esquiva luta com russo em fevereiro e eliminatória pelo título fica para depois

Por Estadão - Estadão 12

Os fãs de Esquiva Falcão vão esperar mais um pouco para ver o brasileiro na disputa de uma eliminatória do título mundial dos pesos médios. Nesta terça-feira, foi anunciado que o medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, vai lutar em 20 de fevereiro, em Las Vegas, contra o russo Artur Akavov.

Akavov, de 35 anos, tem um cartel de 20 vitórias (nove nocautes) e três derrotas, sendo duas em disputas de título mundial. Em 2016, o “Wolverine”, como é apelidado, perdeu por pontos para o britânico BJ Saunders, em duelo equilibrado válido pelo cinturão da Organização Mundial de Boxe (OMB).

Ano passado, em janeiro, foi derrotado pelo americano Demetrius Andrade por nocaute técnico no fim do 12.º assalto, também pelo título da OMB. Apesar do bom cartel, o russo não figura no ranking de nenhuma grande entidade internacional. Ele não lutou em 2020.

“Foi uma ótima escolha o russo Akavov. Daqui pra frente a pedreira só vai aumentar. Já estava bem preparado antes das festas de fim de ano e sigo no ritmo em casa, no Brasil. Voltando para os Estados Unidos o trabalho se intensifica e vamos ser campeões”, disse Esquiva, que viaja nos primeiros dias do ano novo para Riverside, nos Estados Unidos, para retomar o camping de treinamento na Robert Garcia Academy. “Depois dessa luta decidiremos”, disse Sergio Batarelli, referindo-se à luta eliminatória por um título mundial.

O invicto Esquiva, que lutou duas vezes este ano, soma 27 vitórias, com 19 nocautes. Ele ocupa o quinto lugar na Federação Internacional de Boxe e na OMB, além de ser sétimo no Conselho Mundial de Boxe.

