Ministério da Saúde diz que vacinação no Brasil pode começar entre 20/1 e 10/2

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, informou que o Ministério da Saúde trabalha com duas datas para iniciar a vacinação no Brasil. “Na melhor hipótese, nós estaríamos começando a vacinação a partir do dia 20 de janeiro. Num prazo médio, entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. E, no prazo mais longo, a partir de 10 de fevereiro”, disse, em coletiva nesta terça, 29.

“Vai depender de logística e dos laboratórios estarem em dia com a Anvisa. Depende do laboratório fazer sua parte para que tenhamos certeza da eficácia e não coloquemos a população em risco”, complementou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.

A entrevista coletiva começou com a exposição de uma série de números sobre o combate à covid-19. Elcio destacou que R$ 198,1 bilhões foram destinados ao Ministério da Saúde em 2020 – R$ 133,9 bilhões previstos na Lei Orçamentária Anual mais R$ 64,2 bilhões de créditos extraordinários para o combate ao vírus.

Ainda confirmou que foram distribuídos 5,8 milhões de unidades de cloroquina, 302 mil de hidroxicloroquina e 21 milhões do Oseltamivir. Os medicamentos não têm comprovação científica no combate à covid-19.

João Prata

Estadao Conteudo

