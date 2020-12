Santos atende apelo de Cuca e consegue ampliar empréstimo de Luan Peres

Por Estadão - Estadão 10

O técnico Cuca deixou o jogo contra o Ceará pedindo esforços da diretoria do Santos pela manutenção da dupla de zaga titular para os confrontos com o Boca Juniors, na Libertadores. Com Luan Peres e Lucas Veríssimo, dizia ter 50% de chances contra os argentinos. Nesta terça-feira, o clube fechou a renovação do empréstimo de Peres até com fim da competição.

Além de ampliar o vínculo do defensor, o Santos ainda trabalha para contratá-lo em definitivo. O Brugge pede 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) pelo defensor, imprescindível para o técnico Cuca, que torce por um acerto definitivo.

“Nesta terça-feira, o Santos FC acertou a permanência de Luan Peres. O contrato de empréstimo junto ao Brugge foi prorrogado. Agora, o vínculo do zagueiro com o Peixe vai até o fim da Libertadores, competição onde a equipe é semifinalista”, postou o Santos.

Os jogos com o Boca ocorrem dia 6, em Buenos Aires, e 13 de janeiro, em Santos. A final, em duelo único, está marcada para o dia 23, um sábado, no Maracanã.

Luan Peres ganhou a braçadeira de capitão diante do Ceará como homenagem em uma possível despedida após 54 partidas defendendo o Santos. Mas deve fazer dupla com Lucas Veríssimo diante do Boca Juniors, como Cuca queria.

A diretoria santista aceitou negociar Veríssimo com o Benfica. Mas apenas após a participação do Santos na Libertadores. Desta maneira, o time tem tudo para jogar com sua zaga ideal para frear o ataque do clube argentino.

