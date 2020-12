Estado do Colorado reporta 1º caso de mutação do coronavírus nos EUA

Por Estadão - Estadão 9

O Estado do Colorado reportou hoje ter encontrado o primeiro caso da variante mais transmissível do coronavírus nos Estados Unidos, esta que foi identificada originalmente no Reino Unido. Segundo o governo local, o infectado é um homem de 20 anos, sem histórico recente de viagens, e que se encontra isolado no momento. Em comunicado, as autoridades regionais indicam que ainda não identificaram contatos do paciente, mas que estão trabalhando para isso.

O governador do Colorado, Jared Polis, afirmou que a saúde dos cidadãos do Estado é a maior “prioridade”, e que a administração irá “monitorar” o caso “muito de perto”. Mais cedo, o Chile também publicou ter encontrado o primeiro caso da cepa no país. Além disso, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que as próximas semanas e meses podem ser os mais difíceis da pandemia.

