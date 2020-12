Marido de Ana Hickmann volta a ser internado

Por Estadão - Estadão 19

Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, voltou a ser internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal. “To aqui de volta no Einstein. Estraguei o dia 25 da família toda. Passei muito mal em casa no dia 25”, desabafou em um vídeo que gravou e publicou nas redes sociais.

Ele não consegue se recordar direito, mas as pessoas que o acompanharam explicaram depois do episódio o que ocorreu. “Tive uns sete episódios, que me contaram depois, de uma coisa chamada bacterimia, como se fosse uma espécie de convulsão. As causas são algumas… estou me sentindo melhor agora, mas estou aqui e sem previsão de alta”, afirmou.

Ainda na publicação no Instagram, Alexandre Correa disse que estava sendo acompanhado pela equipe médica e pelo irmão. “Já era avisado que esse final de tratamento da oncologia era cruel. Confesso que estou acreditando de verdade que é cruel. Mas vou ficar bem, vou ficar melhor e to aqui, Gutão tá aqui comigo, fazendo a linha bom irmão, tá conseguindo, bonzinho”, disse.

O marido de Ana Hickmann também afirmou que fez transfusão de sangue no fim de semana. “Estou me sentindo meio super-homem já, dá até para sair voando”, brincou.

Em novembro deste ano, Alexandre Correa divulgou que havia descoberto um câncer, um linfonodo, em estágio metastático.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

