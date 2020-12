No Twitter, Carla Zambelli e Alê Silva apoiam candidatura de Lira na Câmara

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

As deputadas federais Carla Zambelli (PSL-SP) e Alê Silva (PSL-MG) usaram as redes sociais neste domingo (27) para declararam apoio ao candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL). “Declaro publicamente meu apoio ao @ArthurLira_ para presidente da câmara”, disse Carla Zambelli, aliada ao presidente Jair Bolsonaro, no Twitter.

Continua depois da publicidade

“E me pergunto como alguém pôde imaginar eu aliada a @RodrigoMaia, @ptbrasil, @PCdoB_Oficial, @psol50 …. ou seja: A ESCÓRIA DO BRASIL, q luto desde 2011 p/ colocar a maioria deles na cadeia (sic)”, complementou a deputada.

A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) respondeu à colega de partido com um questionamento: “Não haveria uma terceira via, Deputada? O que o Deputado Lira tem de tão diferente desse pessoal que você tão bem combateu?”, perguntou. Janaína ainda concordou com seguidores que apontaram a ministra da agricultura, Tereza Cristina como uma opção viável.

Advertisement

A parlamentar de Minas Gerais Alê Silva escreveu que tem pontos em comum com o candidato Lira. “Em reunião com o Dep. @ArthurLira_ percebi que ele converge em muitos pontos que eu e o Presidente defendemos. Por isso o meu voto é dele. Por outro horizonte, jamais votaria em candidato do grupo do @RodrigoMaia, nem que viesse pintado de ouro.”, afirmou.

Continua depois da publicidade

Talita Nascimento

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.