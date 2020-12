CBF indica lista de árbitros e assistentes para quadro da Fifa com 12 mulheres

Por Estadão - Estadão 7

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou a lista de indicados para o quadro internacional da Fifa em 2021. A relação conta com seis nomes para o VAR, além de 16 árbitros e 16 assistentes. Entre as mulheres, 12 foram selecionadas pela confederação. As recomendações ainda devem ser aprovadas pela Fifa.

Daiane Caroline Muniz dos Santos, que representa a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, está na lista. Ela destaca que “o trabalho das mulheres na arbitragem é muito mais cobrado” e afirma querer representar bem o seu Estado.

Além dela, Brigida Cirilo Ferreira, de Alagoas, ganhou a sua primeira oportunidade no quadro. Outros nomes como Charly Wendy Straud Deretti (SC), Edina Alves Batista (SP) e Rejane Caetano da Silva (RJ) também foram indicados.

Presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba destacou o trabalho feito pela arbitragem feminina. “A cada dia que passa conquista mais espaço, com muita competência, com muito trabalho, conquistando, na gestão do presidente Rogério Caboclo, mais 50% das vagas que tinham anteriormente. Isso só mostra o crescimento da arbitragem feminina brasileira, não só no país, mas também no cenário internacional”, disse

Gaciba também ressaltou o reconhecimento aos árbitros brasileiros através do quadro internacional da Fifa. “Nossa arbitragem tem uma das maiores representatividades do mundo no quadro da Fifa. Buscamos o desenvolvimento constante, ajustando o que precisa melhorar e ampliando as boas práticas. O futebol brasileiro tem uma história de vanguarda na arbitragem mundial, tanto que o projeto do VAR nasceu aqui. Intensificaremos o trabalho de aperfeiçoamento técnico para os árbitros e árbitras se destacarem nas competições da CBF e continuarem ampliando seu espaço na Fifa.”

Confira a lista completa:

Árbitros e árbitras: Anderson Daronco (RS), Bráulio da Silva Machado (SC), Bruno Arleu de Araújo (RJ), Charly Wendy Straud Deretti (SC), Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS), Deborah Cecília Cruz Correia (PE), Edina Alves Batista (SP), Flavio Rodrigues de Souza (SP), Luiz Flavio de Oliveira (SP), Rafael Traci (SC), Raphael Claus (SP), Rejane Caetano da Silva (RJ), Rodolpho Toski Marques (PR), Thayslane de Melo Costa (SE), Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) e Wilton Pereira Sampaio (GO);

Assistentes: Alessandro Rocha Matos (BA), Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA), Brigida Cirilo Ferreira (AL), Bruno Boschilia (PR), Bruno Raphael Pires (GO), Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Fabricio Vilarinho da Silva (GO), Fabrini Bevilaqua Costa (SP), Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG), Guilherme Dias Camilo (MG), Kleber Lucio Gil (SC), Leila Naiara Moreira da Cruz (DF), Marcelo Carvalho Van Gasse (SP), Neuza Ines Back (SP), Rafael da Silva Alves (RS), Rodrigo Henrique Correia (RJ);

Árbitros assistentes de vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG), José Claudio Rocha Filho (SP), Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC), Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP), Rodrigo Nunes de Sá (RJ) e Wagner Reway (PB).

Estadao Conteudo

