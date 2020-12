Messi ganha folga de Koeman e só volta a jogar pelo Barcelona em 3 de janeiro

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O talento de Lionel Messi só voltará a ser visto nos gramados em 2021. O craque argentino não compareceu neste domingo ao treinamento do Barcelona, visando o jogo de terça-feira frente ao Eibar, pelo Campeonato Espanhol, com autorização do técnico Ronaldo Koeman.

Continua depois da publicidade

Desta forma, Messi permanece em Rosário, na Argentina, onde passou os dias de Natal, e só retorna a vestir a camisa da equipe catalã em 3 de janeiro, frente ao Huesca, também pelo Espanhol.

Além de Messi, não participaram das atividades neste domingo na Cidade Esportiva Joan Gamper o atacante Ansu Fati, o zagueiro Gerard Piqué e o lateral Sergi Roberto, todos machucados.

Advertisement

A novidade do time diante do Eibar poderá ser Ousmane Dembélé, recuperado de lesão e que treinou normalmente com todo o grupo. Aliás, o elenco, comissão técnica e funcionários foram submetidos antes dos trabalhos a exames de PCR, como determinam os protocolos da La Liga.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.