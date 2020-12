Em busca da 1ª vitória pelo Flu, Marcão vai ter início complicado em 2021

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Com duas derrotas e um empate no comando do Fluminense, o técnico Marcão vai ter um início complicado em 2021. Além da derrota para o São Paulo, sábado à noite, no Maracanã, o treinador também perdeu o zagueiro Nino (terceiro cartão amarelo) para o primeiro jogo do ano que vem, exatamente o clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, dia 6 de janeiro.

Continua depois da publicidade

Sem Nino, Marcão só conta com Matheus Ferraz para a zaga, pois Luccas Claro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Se o atleta não se recuperar a tempo, a opção do treinador será recorrer a Frazan e Luan Freitas, jogadores do time sub-23, que ficaram no banco de reservas contra o São Paulo.

Marcão também poderá ter problemas em outros setores da equipe. O experiente meio-campista Nenê, que não atuou no sábado, vai fazer tratamento na panturrilha direita durante o fim de ano, enquanto o atacante Luiz Henrique ainda sofre com uma contusão muscular sofrida no período em que esteve na seleção sub-20.

Advertisement

O Fluminense tem 40 pontos e briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem com Internacional, Grêmio, Palmeiras, Santos, Corinthians e Ceará. O time das laranejiras soma 11 vitórias, sete empates e nove derrotas.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.