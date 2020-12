Patrick de Paula treina e deve voltar ao Palmeiras neste domingo

Por Estadão - Estadão 11

O técnico Abel Ferreira deve ter o reforço do volante Patrick de Paula para o jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou normalmente neste sábado e mostrou estar em boas condições de jogo.

Patrick não entra em campo desde o dia 2 deste mês, quando sofreu lesão na coxa direita. Desde então, foi desfalque do time paulista em seis partidas: contra o Santos (Brasileirão), Libertad-PAR (ida e volta pela Copa Libertadores), Bahia, Internacional e América-MG (todos pelo Brasileirão).

O volante já havia treinado bem na quinta-feira, dia 24. No domingo, ele pode aparecer entre os titulares para recuperar o ritmo de jogo. Abel Ferreira já indicou que deve poupar alguns titulares em razão do jogo da volta contra o América-MG, na quarta, pela semifinal da Copa do Brasil – na ida houve empate por 1 a 1, no Allianz Parque.

Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Rafael Veiga e Rony são alguns dos que devem ficar fora da partida deste fim de semana. Em compensação, o treinador deve escalar o atacante Luiz Adriano entre os titulares. Voltando de lesão, ele entrou somente no segundo tempo diante do América.

Neste sábado, o lateral-direito Mayke cumpriu cronograma de recuperação após ser desfalque no jogo passado, em razão de um edema na coxa esquerda.

