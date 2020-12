Atlético-MG vence Coritiba e volta a sonhar com título do Brasileirão

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Atlético-MG voltou a sonhar no Brasileirão. Neste sábado, o time de Jorge Sampaoli mostrou poder de fogo no ataque no segundo tempo e venceu o Coritiba por 2 a 0, no Mineirão, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Atlético vai aos 49 pontos, assumindo provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Porém, o agora terceiro colocado, Flamengo, que conta com 48 pontos, joga ainda neste sábado. A liderança segue com o São Paulo, com seus 53 pontos. Também joga neste sábado. O Coritiba, que mesmo com a vitória não deixaria a zona de rebaixamento, segue na vice-lanterna, com 21 pontos.

O primeiro tempo no Mineirão teve como destaque a boa defesa do Coritiba, que resistiu bravamente às investidas do forte ataque do Atlético. O primeiro lance perigoso veio logo aos 3 minutos, mostrando que a equipe mineira veio ofensiva. O chute de Hyoran, ao bater falta do lado esquerdo, acertou em cheio na forquilha e deixou o goleiro Wilson batido no lance.

Advertisement

O ataque formado por Savarino, Vargas e Keno buscava o flanco esquerdo da zaga do Coritiba, com cinco desfalques, em especial o lateral Mattheus. O jogo continuou pressionado para o goleiro do Coritiba, que fez milagre ao defender a cabeçada a queima-roupa de Vargas.

Continua depois da publicidade

A temperatura do duelo era tão alta que sobrou até amarelo, aos 16 minutos, para Sampaoli que saiu de perto resmungando à comissão técnica. Do Atlético, porém, não havia o que o técnico reclamar pois a ofensiva continuava com praticamente todos os jogadores no campo do Coritiba, que seguia bem fechado.

Apesar da pressão atleticana, a equipe paranaense aproveitava todas as chances que encontrava, apresentando lances de perigo como o escanteio cobrado por Neíton, aos 34 minutos, em busca de um gol olímpico, espalmado pelo goleiro Éverson.

O time paranaense ofereceu inesperada resistência para o Atlético e buscou aproveitar bem todas as oportunidades de contra-ataque. O destaque dessa primeira etapa foi Keno, que deu trabalho ao goleiro Wilson com chute de fora da área.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, porém, as investidas do Atlético se confirmaram: Hyoran abriu o placar aos 21 minutos, em belíssimo gol, mandando a bola no ângulo do goleiro Wilson, furando o bloqueio.

A reação do Coritiba exigiu do goleiro Éverson, que, aos 28 minutos, fez defesa milagrosa ao segurar o chute cruzado de direita de Robson, seu primeiro lance na partida. O desespero do atual vice-lanterna não foi suficiente para evitar a vantagem atleticana.

Em outro inspirado primeiro lance, aos 38 minutos, Sasha recebeu passe de Arana e balançou as redes de Wilson, sem chance para defesa.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 x 0 CORITIBA

ATLÉTICO-MG – Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Nathan (Eduardo Sasha), Zaracho (Calebe, depois Franco) e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli.

CORITIBA – Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino e Jonathan; Hugo Moura (Pablo Thomaz), Matheus Sales (Matheus Bueno)e Matheus Galdezani (Sarrafiore); Rafinha (Robson), Giovanni Augusto e Neilton (Cerutti). Técnico: Pachequinho.

GOLS – Hyoran, aos 21, e Eduardo Sasha, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padavani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.