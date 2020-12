Aston Villa vence Crystal Palace e se aproxima de líderes do Campeonato Inglês

Por Estadão - Estadão 5

O Aston Villa recebeu, no começo da tarde deste sábado, o Crystal Palace no Villa Park, em Birmingham, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Os donos da casa venceram por 3 a 0 e garantiram, por ora, o sexto lugar na tabela da Premier League na rodada do Boxing Day, tradição do futebol britânico de entrar em campo no dia seguinte ao Natal.

Em jogo agitado, o time do treinador Dean Smith iniciou marcando, aos 5 minutos, com lance de Bertrand Traoré. O Aston Villa continuou criando chances e intimidando a equipe de Londres, até que, após receber o segundo cartão amarelo, o zagueiro Tyrone Mings foi expulso ao final do primeiro tempo.

Com um a menos para a segunda etapa, os donos da casa mantiveram a ofensiva, marcando novamente aos 21 minutos, com Kortney Hause, e com Anwar El Ghazi, aos 31 minutos, balançando as redes do goleiro Vicente Guaita. O Aston Villa, após o duelo, encontra-se em sexto lugar, com 25 pontos, enquanto o Crystal Palace permanece no 13º, com 18 pontos.

Menos animados, o Fulham e Southampton se enfrentaram no estádio Craven Cottage. Após empate sem gols, o anfitrião Fulham permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 11 pontos. O Southampton, que vinha de boa e surpreendente campanha antes da derrota para o Manchester City na última rodada, desceu para a 8ª posição, com 25 pontos.

Emblemático no futebol inglês, o Boxing Day é comemorado dia 26 de dezembro. Mesmo com estádios vazios em razão da pandemia de covid-19, a tradição se manteve com a realização de jogos de diversas equipes de todas as divisões da Premier League.

Estadao Conteudo

