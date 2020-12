Cuca dá folga no Santos no dia de Natal e arma time para pegar Ceará no sábado

Por Estadão - Estadão 9

Ao contrário de seus rivais Corinthians, Palmeiras e São Paulo, o Santos vai ter folga nesta sexta-feira. O técnico Cuca só volta a trabalhar com o elenco no sábado, véspera do jogo com o Ceará, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe santista treinou nesta quinta-feira ainda sem a presença do lateral-direito Pará, com lesão muscular na coxa, e o volante Jobson, com lesão no tendão de Aquiles.

Um time provável para encarar o Ceará poderá formar com: John; Madson, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Lucas Braga), Sandry (Lucas Braga) e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Classificado para a semifinal da Copa Libertadores, quando terá pela frente o Boca Juniors, em dois duelos programados para janeiro, o Santos é o oitavo colocado no Brasileiro, com 38 pontos, 15 atrás do líder São Paulo.

