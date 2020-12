Petróleo fecha com leve alta, em dia de baixa liquidez e acordo pós-Brexit

Por Estadão - Estadão 11

Num pregão mais curto e com liquidez reduzida, os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta, depois de transitar entre os territórios positivo e negativo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para fevereiro subiu 0,23% (US$ 0,11), para US$ 48,23 por barril, enquanto na Intercontinental Exchange (ICE) o Brent para o mesmo mês avançou 0,18% (US$ 0,09), a US$ 51,29 por barril.

Investidores acompanharam o desenrolar do acordo entre União Europeia e Reino Unido para o pós-Brexit, anunciado hoje, que deve minimizar a turbulência do divórcio. Em comunicado, TheCityUK, entidade privada que representa o setor financeiro britânico, defendeu negociações adicionais para que o relacionamento entre as partes se torne mais próximo. Em 31 de dezembro, termina o período de transição do Brexit.

Também foi acompanho de perto o debate em torno do pacote fiscal nos EUA, depois que o presidente americano, Donald Trump, criticar o acordo aprovado pelo Congresso e republicanos na Câmara dos Representantes bloquearem a tentativa de ajuste no texto para atender a demanda presidencial. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, informou que a Casa votará, na próxima segunda-feira, um projeto de lei que prevê pagamento direto de US$ 2 mil à maioria dos americanos.

